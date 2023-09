Dirigentes de cooperativas do Acre e de Santa Catarina fazem visita técnica para conhecer a experiência da cultura do café na Coopercafé

Comitiva de dirigentes de cooperativas do Acre e de Santa Catarina estiveram no município de Mâncio Lima no último sábado, 23, para visita técnica e intercâmbio com o objetivo de conhecer a experiência da cultura do café desenvolvida por produtores da Cooperativa dos Cafeicultores do Vale do Juruá – Coopercafé.

A Coopercafé foi instituída em 2021 e tem atualmente mais de 100 produtores de café associados, a cooperativa já contabiliza mais de um milhão e oitocentos mil pés de café plantados.

A iniciativa, segundo o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre, Valdemiro Rocha, se deve em razão da revolução que está acontecendo em Mâncio Lima com a produção de café.

“Nosso propósito foi apresentar aos diretores do Sistema OCB, que são também presidentes de cooperativas dos ramos saúde, agropecuário, crédito, de trabalho, entre outros, o que está acontecendo de bom na Coopercafé, uma cooperativa nova, com apenas três anos de fundação, mas que já apresenta excelentes resultados. Já temos outros casos de sucesso no Juruá com a produção de farinha e agora a produção do café está despontando, além disso, foi uma oportunidade de troca de experiências entre os diversos ramos do cooperativismo que tem crescido e se desenvolvido muito no Acre nos últimos anos, voltamos muito satisfeitos com tudo o que vimos!”, ressaltou.

O ex-senador da República Sibá Machado, que atualmente presta assessoramento técnico para algumas cooperativas do estado, demostrou otimismo com o processo produtivo do café no Vale do Juruá.

“Nos próximos dez anos o Acre deverá ter cerca de cinco mil hectares de café Robusta Amazônico plantados, o que pode gerar uma renda em torno de R$60 a 70 milhões de reais na agricultura familiar, e desde já estou muito alegre e feliz com o resultado deste trabalho que está sendo efetuado no nosso estado”, disse.

Admir Antônio Teston, membro do Conselho de Administração da CooperAlfa, de Chapecó em Santa Catarina, destacou de maneira positiva o trabalho desenvolvido na Coopercafé e na região do Juruá.

“Gostei muito da região, aqui é muito próspero e tem tudo para evoluir principalmente na questão do café que está no caminho certo, o cooperativismo tem que estar no sangue de todos aqueles que querem prosperar e ter uma qualidade de vida boa, uma renda boa e seguir em frente com suas atividades”, pontuou.

O Diretor do Ramo Trabalho da OCB e presidente da Servicoop, Aloísio Inácio, destacou que a experiência foi muito boa, porque viu que a cooperativa está se desenvolvendo através do café.

“Com certeza vai ser uma grande cooperativa, porque o caminho que ela está trilhando é o caminho da excelência, garantindo boa qualidade do seu produto e que principalmente tem mercado para o ano todo”, ressaltou.

O anfitrião, presidente da Coopercafé, ex-deputado Jonas Lima, agradeceu e parabenizou a equipe da OCB pela iniciativa da visita técnica e do intercâmbio entre as cooperativas.

“Quero agradecer em nome do presidente Valdemiro Rocha a todos que participaram do intercâmbio no Vale do Juruá, uma oportunidade singular de trocar experiências com presidentes de cooperativas que já estão há bastante tempo em atuação nas diversas áreas, pudemos apresentar um pouco do nosso trabalho na Coopercafé e trocar experiências com os visitantes.

Participaram do intercâmbio no Vale do Juruá Manoel Valdemiro Francalino da Rocha, Presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre – OCB AC; Edilson Alves de Araújo, Vice-presidente da CapitalCredi e Presidente da Cooperbeef, Secretário-geral da OCB AC e Diretor do Ramo Agropecuário da OCB AC; Jorge Melo de Lima, Presidente da Coopermóveis, Diretor do Ramo Produção da OCB AC; Aloísio Inácio da Silva, Presidente Servicoop, Diretor do Ramo Trabalho da OCB AC; Sebastião Machado de Oliveira – colaborador da Cooperacre, Coopel e Coopercafé; Admir Antônio Teston – Membro do Conselho de Administração da CooperAlfa, em Chapecó, Santa Catarina; Rodrigo Forneck – Gerente de Desenvolvimento de Cooperativas do Sistema OCB/Sescoop Acre, também participou do encontro de por videoconferência o presidente da Unimed Rio Branco, Diretor do Ramo Saúde da OCB, Antônio Hebert Militão.

Texto: Bruna Rosa e Andréia Oliveira

Fotos: Comunicação Prefeitura de Mâncio Lima