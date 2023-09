Com um dos maiores públicos da história, Léo Magalhães encerra ExpoSena 2023

A noite de encerramento da ExpoSena 2023 foi uma das maiores de todas as edições do evento. O último show da feira, realizado pelo cantor Léo Magalhães, recebeu o maior público do evento deste ano. A estimativa é a de que mais de 10 mil pessoas tenham passado pelo local neste domingo e acompanhado o show de Léo Magalhães.

O sertanejo que nasceu em Teófilo Otoni, Minas Gerais, e já tem uma carreira consolidada, fez um show memorável. Além de seus principais sucessos, Léo Magalhães apostou em clássicos da música sertaneja que fazem parte da preferência de quem é fã do gênero.

Como já é comum em seu repertório, não faltou uma grande dose de sofrência. “Eu não sei se já fui traído, mas a música desse homem dói lá dentro da alma”, brinca o servidor público, Carlos Nogueira.

O público foi considerado um dos maiores de todas as edições da ExpoSena. A fila para entrar na arena de shows atravessou toda a estrutura do parque e quem chegou atrasado, precisou de paciência para enfrentar a demora.

“É uma honra estar mais uma vez no Acre. Estive há poucos dias em Cruzeiro do Sul e agora estou aqui em Sena Madureira. O carinho pela nossa música em todo o país é algo extremamente gratificante”, disse Léo Magalhães ao ac24horas.

A ExpoSena foi marcada este ano por shows em todas as noites. Passaram pelo palco do evento, Zezo Potiguar, o pastor e cantor gospel Gersinho, a sertaneja Eduarda Nunes, a dupla Hugo e Tiago e o encerramento com Léo Magalhães.

Para assistir aos shows foi cobrado um valor simbólico de R$ 5 reais que vai para as contas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sena Madureira (APAE). Os valores estão sendo contabilizados e devem ser divulgados nos próximos dias e ajudará no tratamento das crianças que precisam de atendimento no município.