Centro Universitário Uninorte realiza Jornada Acadêmica de Direito

O curso de Direito do Centro Universitário Uninorte realiza, entre os dias 9 e 11 de outubro, a Jornada Acadêmica de Direito. Com o tema “O conhecimento transforma a sociedade”, o evento acontece na Maison Borges, das 19h às 21h, e contará com uma programação diversificada e com diversos especialistas.

Para o coordenador do curso de Direito, Ícaro Chaim, as expectativas para a jornada são as melhores possíveis.

“Especialmente quando considerado o sucesso dos eventos anteriores e os pedidos de nossos alunos para mais eventos como este”, comenta.

O evento é voltado para acadêmicos e profissionais na área jurídica. As inscrições têm início nesta terça-feira (19) e encerram no dia 5 de outubro. O coordenador reforça que são somente 1.100 vagas.

“É muito importante a realização de eventos desse porte no estado do Acre, para a capacitação de toda a comunidade jurídica e difusão do conhecimento acadêmico de qualidade”, destaca.

A programação do evento contará com a participação do doutor em Direito e mestre em Direito Penal, o professor e advogado criminalista Fernando Tadeu Marques; do mestre em Direito Civil e, também, professor e advogado Murilo Sechieri Costa Neves, que vai ministrar a palestra “Responsabilidade Civil – Tendências e Desafios”; e do mestre em Direito do Estado e, também, advogado e professor Paulo Henrique Oliveira.

Para mais informações e inscrições para o evento, basta acessar o site https://uninorteac.edu.br/eventos.