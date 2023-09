Caminhonete cai em ribanceira após ultrapassar caminhão na Capital

Uma pesquisa organizada por entidades de direitos humanos e jornalismo divulgada pelo Metrópoles nesta segunda-feira, 25, revela que o Acre não atendeu nenhum dos 7 critérios estipulados e findou - ao lado de Roraima - como um dos dois estados menos transparentes do país quando o assunto é segurança pública. De acordo com a pesquisa, foram analisados os sites da secretaria de segurança de todas as 27 unidades federativas do país, considerando sete requisitos de transparência ativa. Acre e Roraima, ambos da região norte, obtiveram nota zero, sem atender nenhum critério de transparência, já que não possuem sites de indicadores criminais. No caso de Roraima, o site está em manutenção desde 2021. As informações sobre criminalidade no Acre, por exemplo, são publicadas parcialmente apenas em textos das agências de notícias...