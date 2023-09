AU STATE PET orienta sobre beneficio da castração dos pets aos animais e sociedade

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça negou Habeas Corpus a André Luís dos Santos, mantendo a prisão preventiva por praticar violência doméstica contra a sua mãe de 52 anos. Conforme os Boletins de Ocorrência, a Polícia esteve mais de uma vez no bairro Chico Mendes, em Rio Branco, para intervir contra os atos violentos do homem, enquanto estava sob efeito de substâncias psicoativas. Em ocasiões distintas, a mãe do rapaz de 26 anos teve vários objetos e utensílios quebrados, já foi expulsa de casa, assim como teve situações em que fugiu para se proteger e também proteger a criança de quatro anos, filha do denunciado. Ela disse que se sente ameaçada com a presença dele no mesmo ambiente da residência. Os autos registram o drama familiar, o medo e...