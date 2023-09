Acreano volta a se destacar e conquista 10° vitória na Fórmula Vee em São Paulo

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) emitiu uma recomendação proibindo os candidatos ao pleito do cargo de Conselheiro Tutelar de praticar condutas vedadas relacionadas à campanha eleitoral no dia da eleição, que será realizada no próximo dia 1 de outubro. O documento foi publicado na edição do Diário Eletrônico desta segunda-feira, 25. A promotora de justiça, Bianca Bernardes, revelou a necessidade de assegurar a isonomia entre todos os candidatos, assim como prevenir e coibir a prática de condutas abusivas e/ou desleais, que podem importar, inclusive, na quebra do requisito da “idoneidade moral”, expressamente exigido de todos os candidatos/membros do Conselho Tutelar pelo art. 133, da Lei nº 8.069/90. Em razão da lei, o MP recomendou ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de...