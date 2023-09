Prefeitura fortalece agricultura de Porto Walter com entrega de R$ 3 milhões em equipamentos

O senador Sérgio Petecão (PSD), ex-aliado do prefeito Tião Bocalom, Progressistas, comentou neste domingo, 24, a situação do gestor após ser preterido por Alysson nas eleições de 2024 e ter o pedido de expulsão da sigla por infidelidade partidária. Petecão acredita que o momento turbulento de Bocalom deverá piorar até o processo eleitoral do próximo ano. O parlamentar fez questão de relembrar o tratamento dado pelo prefeito ao PSD no decorrer do mandato. "Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Primeiro momento difícil que o Boca está passando. Com certeza outros virão", avaliou. O congressista também destacou que devido ao problema no PP e a forma como conduziu a aliança com o PSD, dificilmente haverá possibilidade de aliança com outros partidos. "Foi covarde com o PSD. Quem vai querer...