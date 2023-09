ExpoSena tem recorde de público com semifinal do rodeio e show sertanejo da dupla Hugo e Tiago

Há pelo menos cinco anos, o espaço urbano de Rio Branco vem apresentando uma transformação em sua paisagem. Imóveis antigos dão lugar a extensos corredores e ruas de comércio cobertas. Ao que parece, as galerias comerciais têm caído no gosto do empreendedor e cliente acreano, com cada vez mais empreendimentos nesse formato, não só no - antigo - Centro da cidade, mas em diversos pontos da capital acreana. Além de proporcionar conforto ao público, é uma oportunidade de oferecer grande variedade de mercado e concentrar os mais diferentes tipos de comércio num só lugar. O corretor e sócio da Hoouse Imóveis Únicos no Acre, Tiago Mendonça, afirma que esse movimento começou de forma tímida, com certa desconfiança dos empreendedores e proprietários, mas que mesmo com dezenas de galerias já espalhadas...