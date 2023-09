Antes próspera, vila boliviana na fronteira com Capixaba vive plena decadência

Após a aclamação pela candidatura de Alysson Bestene a prefeitura em 2024 e o pedido de expulsão do prefeito Tião Bocalom do Progressistas neste sábado, 23, o líder da prefeitura, vereador João Marcos Luz emitiu um artigo em solidariedade ao prefeito e emitindo críticas a direção do partido conduzido pela deputada federal, Socorro Neri. João diz que a executiva municipal do PP conspira contra Bocalom. "Agora, vejo alguns membros do PP, incentivados pelo espírito revanchista da derrotada ex-prefeita Socorro Neri, conspirarem contra uma gestão eleita democraticamente pelo voto popular, que mesmo com muitos problemas e desafios antigos, vem conseguindo vencer todas as dificuldades", disse. João ainda citou que Neri tem pesadelos com Bocalom - se referindo à derrota ocorrida em 2020. "A derrota imposta pelo prefeito Tião Bocalom parece atormentar...