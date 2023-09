Sem voto na executiva, Bestene diz que apoia Alysson: “É sangue do meu sangue”

Na última sexta-feira, 23, dirigentes do Partido Progressistas e do PSDB se reuniram a portas fechadas para selar uma aliança visando as eleições municipais de 2024. A informação foi divulgada nas redes sociais do presidente do ninho tucano, presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Gonzaga. A aliança visa unir forças em torno de duas candidaturas já posta até o momento por ambos os partidos, no caso, Alysson Bestene e Tião Bocalom pelo PP e Minoru Kinpara pelo PSDB. "Chegamos ao consenso que esta parceria é fundamental na corrida pela prefeitura da capital", comentou. Estiveram presentes no encontro, a presidente municipal, deputada federal Socorro Neri, e o secretário do PP, Lívio Veras e demais autoridades.