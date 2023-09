Rainha do Rodeio da ExpoSena tem apenas 15 anos e é competidora da prova de 3 tambores

“Eu criei filha minha para ser boiadeira, na volta desse mundo não ficar por baixo, não vai ter frescurinha para abrir porteira e nunca nessa vida depender de macho”, os versos do sucesso da música cantada por Ana Castela são inspiração para Isabelly Ferreira. A jovem de apenas 15 anos realmente não tem frescura, como diz a canção. Quem ver a doce menina, trajada de Rainha da ExpoSena nem imagina que a moça é boiadeira de verdade.

Isabelly mora em uma fazenda com a família e conta que sempre montou a cavalo. “Com quatro anos eu já ia para o meio dos peões, meu pai já me colocava em cima do cavalo e eu já ficava pelo curral. Amo competir a prova de 3 tambores e realmente sou do mato”, diz Isabelly.

Apesar de está entrando ainda na adolescência, a Rainha da ExpoSena fala com orgulho de ser representante do agronegócio. “Eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou, de onde vim, sei da importância do agronegócio e fico extremamente feliz em representar a pecuária, que é muito importante para a nossa cidade”, revela.

Isabellly, durante bate-papo com o ac24horas afirma que nunca havia participado de concurso de beleza. “Eu não me achava grandes essas coisas todas até entrar no concurso, e pra falar a verdade, continuo não me achando. Foi a primeira vez que participei de um concurso desse tipo”.

Por morar na fazenda com os pais, Isabelly, que estuda em uma escola de Sena Madureira, percorre mais de 30 quilômetros para conseguir estudar. “Eu acordo cedo todos os dias, venho correndo para a escola, volto para ajudar meu pai na fazenda. Tenho muito orgulho das minhas raízes, da minha família e de ser a Rainha da ExpoSena”, afirma.

Isabelly passa as noites percorrendo o Parque de Exposições da ExpoSena, onde é muito requisito por fotos, principalmente entre a criançada. É sempre também uma das atrações da abertura do rodeio.