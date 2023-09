Problema no aeroporto de Cruzeiro do Sul cancela voo e impede show de Ceian Muniz no Juruá

O voo da Gol Linhas Aéreas que sairia de Rio Branco para Cruzeiro do Sul às 22h50 dessa sexta-feira, 22, foi cancelado. Isso porque no Aeroporto Marmud Cameli, a viatura de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros está com defeito. De acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação (Anac), nenhum aeroporto pode receber aviões de grande porte, como os boeings, sem o caminhão estar totalmente apto a atuar em caso de necessidade, como incêndios.

Portanto, o show do cantor Ceian Muniz, que estava marcado para a noite dessa sexta em Mâncio Lima, foi cancelado, já que não conseguiu chegar ao Vale do Juruá. O cantor chegaria em Cruzeiro por volta da meia-noite de avião e do aeroporto seguiria 46 quilômetros pela estrada até Mâncio, onde faria show em um clube particular.

A produção do cantor divulgou uma nota em que anuncia o cancelamento do show devido a problemas no Aeroporto de Cruzeiro do Sul, pede desculpas aos fãs e diz que anunciará nova data da apresentação.

O empresário de Mâncio Lima, Aderban Silva, que contratou o show de Ceian Muniz, disse que teve um prejuízo superior a R$ 15 mil e que vai processar os responsáveis pelo cancelamento do voo e por consequência, do show.

“O carro já esperando o cantor no aeroporto de Cruzeiro do Sul pra trazer para o show em Mâncio Lima. Tivemos que devolver o dinheiro dos ingressos antecipados. Mantivemos a festa e vendemos ingressos mais barato na hora pra tirar um pouco do prejuízo. O show foi adiado para uma data ainda a ser acertada. Vamos entrar com uma ação na justiça contra a Gol ou quem for responsável, porque tínhamos comprado as passagens do Ceian Muniz e toda sua equipe até Cruzeiro do Sul. Alguém vai arcar com esse prejuízo”, citou.

Além do cantor e banda, cerca de 30 pessoas, que viajariam para Cruzeiro do Sul estão em Rio Branco, onde a Gol está garantindo hospedagem e alimentação.

Um funcionário da Gol que disse não estar autorizado a dar entrevista oficialmente, contou que quando o avião saiu de Brasília para Rio Branco, a empresa foi comunicada que a aeronave não poderia seguir até Cruzeiro do Sul.

“São regras de segurança e nenhum boeing pode pousar nos aeroportos com esse problema no carro do Corpo de Bombeiros. O problema é em um tal de CCI, na bomba da mangueira de combate a incêndio e estão tentando resolver em Cruzeiro do Sul. Estão trabalhando desde cedo, mas acho que não resolve hoje. Aos sábados não tem voo para Cruzeiro do Sul e vamos ver se o voo de domingo vai dar certo”, contou.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, capitão Josadac Ibernon, disse que a viatura dos Bombeiros que está no aeroporto Marmud Cameli é da empresa Da Vinci, que administra o local. “Pelo contrato, nós mantemos 3 Bombeiros por dia no Aeroporto de Cruzeiro do Sul, mas a viatura e a manutenção é da empresa. Soube agora que o carro está sendo consertado”, contou.

Os carros do Corpo de Bombeiros, que ficam nos aeroportos, são específicos e adequados para este fim, não podendo ser substituídos por outros veículos da corporação.

“As viaturas de aeroporto têm bombas com maior vazão, transporta LGE – líquido gerador de Espuma, e também PQS – pó químico seco”, explica o comandante.

A assessoria de comunicação da Gol não respondeu ao ac24horas sobre o assunto. A assessoria de imprensa da empresa que administra os Aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul também não respondeu sobre a situação e se há a possibilidade de cancelamento de novos voos para o município.