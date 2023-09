Líder da prefeitura diz que direção do PP conspira contra Bocalom: “antecipam a politicagem”

Após a aclamação pela candidatura de Alysson Bestene a prefeitura em 2024 e o pedido de expulsão do prefeito Tião Bocalom do Progressistas neste sábado, 23, o líder da prefeitura, vereador João Marcos Luz emitiu um artigo em solidariedade ao prefeito e emitindo críticas a direção do partido conduzido pela deputada federal, Socorro Neri.

João diz que a executiva municipal do PP conspira contra Bocalom. “Agora, vejo alguns membros do PP, incentivados pelo espírito revanchista da derrotada ex-prefeita Socorro Neri, conspirarem contra uma gestão eleita democraticamente pelo voto popular, que mesmo com muitos problemas e desafios antigos, vem conseguindo vencer todas as dificuldades”, disse.

João ainda citou que Neri tem pesadelos com Bocalom – se referindo à derrota ocorrida em 2020. “A derrota imposta pelo prefeito Tião Bocalom parece atormentar os sonhos e pensamentos da atual deputada federal Socorro Neri, que deveria, nessa função parlamentar, ajudar a melhorar a vida dos cidadãos de Rio Branco, ao invés de destilar toda mágoa que só atrapalha e nada acrescenta de bom”.

Faltando pouco mais de um ano para as eleições, Luz acredita que estão fazendo politicagem acerca do assunto. “A eleição será somente no ano que vem, e alguns insistem em antecipar a politicagem, como se a gestão não tivesse problemas mais urgentes e importantes para resolver. O julgamento do Prefeito Tião Bocalom deverá ser feito no ano que vem, pelo povo, nas urnas, e não por meia dúzia de enrustidos perdedores, que preferem o caminho do autoritarismo e da arrogância, que com certeza os levará a mais uma derrota”, desabafou.