Justiça nega pedido de liminar de Gilvan de Souza e ex-vereador continua com mandato cassado

Juiz de Direito da Comarca de Bujari, Manoel Simões Pedroga, negou o pedido de liminar impetrado pelo ex-vereador Gilvan de Souza, que teve o mandato cassado na última terça-feira, 19. Gilvan impetrou um Mandado de Segurança com pedido de liminar alegando que houve irregularidades no procedimento que resultou na cassação de seu mandato. Entre as alegações estão que durante o andamento do processo, Gilvan não teria tido acesso à numeração e à cópia do procedimento e afirmou também que quando da apresentação do relatório final da comissão, manifestando pelo arquivamento do feito, o relatório, sem ser votado, não foi aceito. Segundo o impetrante, o documento “desapareceu” da câmara de vereadores. Em sua justificativa para negar o pedido de liminar, o magistrado enalteceu que os termos do art. 206 do Regimento...