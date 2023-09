Enquanto futuro do PP da capital é decidido, Bocalom vai a marcenaria cortar perna-manca

Wartesson Gomes Dantas, de 23 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada deste sábado, após ser ferido a tiros em uma residência situada na rua 13 de Maio, no bairro Belo Jardim I, no Segundo Distrito de Rio Branco. De acordo com informações da polícia, Wartesson estava comemorando seu aniversário com familiares e amigos na residência quando por volta das 4h, dois criminosos encapuzados invadiram o local, foram até onde Wartesson estava bebendo e efetuaram quatro tiros. Durante o ataque dos bandidos, os demais participantes da festa saíram ilesos, pois o alvo principal dos criminosos era Wartesson. Após a ação, os autores do crime fugiram do local. A ambulância do suporte avançado do SAMU foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o jovem ao...