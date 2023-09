Criminoso é ferido com um tiro após tentar fugir e tomar arma de PM na Cidade do Povo

No final da manhã deste sábado, 23, a juventude de Sena Madureira resolver realizar um desfile pelas ruas de Sena Madureira para divulgar a penúltima noite de ExpoSena Rural Show. Por conta do horário e também das medidas de proteção aos animais, não houve desfile com cavalos, o que acabou descaracterizando o evento como cavalgada. Mesmo assim, muita gente caprichou no look e desfilou em caminhonetes e quadriciclos. O desfile contou com a presença da Polícia Militar e de seguranças privados. Para garantir tranquilidade, foi proibido que as pessoas desfilassem na carroceria dos veículos visando evitar acidentes. Apenas o carro com a “realeza”, rainha e princesa da ExpoSena, foi autorizado. Veja os melhores cliques do desfile pelas lentes do fotógrafo Jardy Lopes.