Após escolha de Alysson, Bocalom garante que candidatura será definida nas convenções de 2024

O voo da Gol Linhas Aéreas que sairia de Rio Branco para Cruzeiro do Sul às 22h50 dessa sexta-feira, 22, foi cancelado. Isso porque no Aeroporto Marmud Cameli, a viatura de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros está com defeito. De acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação (Anac), nenhum aeroporto pode receber aviões de grande porte, como os boeings, sem o caminhão estar totalmente apto a atuar em caso de necessidade, como incêndios. Portanto, o show do cantor Ceian Muniz, que estava marcado para a noite dessa sexta em Mâncio Lima, foi cancelado, já que não conseguiu chegar ao Vale do Juruá. O cantor chegaria em Cruzeiro por volta da meia-noite de avião e do aeroporto seguiria 46 quilômetros pela estrada até Mâncio, onde faria show...