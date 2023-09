Vereador cassado recorre na justiça para cancelar processo que o tirou da Câmara

O assessor do Governo do Acre Diego Lins, mais conhecido como "repórter beijoqueiro", está internado em estado delicado de saúde no Pronto-Socorro, após complicações do tratamento de um acidente de moto, sofrido no dia 19 de agosto. Diego, que é assessor de confiança do Governo do Acre, foi conduzido ao Pronto Socorro de Rio Branco logo depois do acidente, onde fez exames, foi medicação e teve alta. Três dias depois, ele retornou ao hospital, onde foi internado e no dia 23 fez uma cirurgia na clavícula. Dois dias depois, no dia 25, ele recebeu alta e foi para casa. No entanto, em casa, Diego Lins passou a ter dores fortes pelo corpo, febre e constipação, a ponto de não conseguir dormir. As dores intensas, segundo um familiar, não passavam nem...