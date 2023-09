Mulher distrai vendedora enquanto outra furta mais de mil reais em roupas no Acre

A FEDERAÇÃO ACREANA DE POKER - FAP, com sede foro na cidade de Rio Branco – AC, na Rua Amazonas, no 855, Capoeira, CEP: 69905-030, CONVOCA através do presente edital, CONVOCAR, todos interessados e interessadas, para Assembleia Geral Constitutiva da Associação, que será́ realizada na sede da FAP, as 08:00 horas do dia 26 de setembro de 2023, com as seguintes ordens do dia: 1. Aprovação do Estatuto e Constituição da Associação 2. Eleição e Posse dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal 3. Remuneração dos membros da diretoria. Contando com a presença e participação de todos os interessados e interessadas, subscreve-se o presente edital de convocação. Matheus Lustosa Rio Branco – AC, 21 de Setembro de 2023