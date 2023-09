Festival do Milho tem pamonha gigante e escolha de realezas em Porto Walter

Uma pamonha de quase 5 metros de comprimento e a escolha da realeza marcam o Festival do Milho em Porto Walter, no Alto Rio Juruá. O evento, que começou na quarta-feira, 20, segue até domingo, 24.

Na noite dessa quinta-feira ,21, depois de um desfile com os concorrentes, Matheus Silva e Ellen Chris, foram escolhidos rei e a rainha do evento. Eles foram premiados com R$1.000 mil em dinheiro, uma habilitação categoria A e um ano de academia, cada um. A Prefeitura também premiou o segundo e terceiro lugares.

“Temos que agradecer a equipe da cultura, aos patrocinadores e a prefeitura por todo o apoio. Tenho muito orgulho da minha cidade”, disse a Rainha Ellen.

Pamonha gigante

Na segunda noite de festividades do 8º Festival do Milho, o sucesso foi a escolha dos melhores pratos regionais do milho.

Os destaques foram uma pamonha de 4,5 metros e um fricassê ao molho de milho. Os vencedores do concurso foram premiados em R$ 300,00 cada.

Macivone Almeida foi a vencedora do concurso da maior pamonha e disse que o trabalho valeu a pena. “Quis fazer algo diferente, fiz uma parte doce, outra salgada”, cita ela, que não conta a técnica usada para montar a especiaria de milho. “É segredo de chefe”, pontua.

A festa conta com mais de 25 tipos de pratos tendo como base o milho. “A gente percebe o maior volume de pessoas nos stands de alimentação. Isso nos alegra porque os produtores rurais estão faturando muito, e eles são a base da economia impulsionando a agricultura familiar”, disse o prefeito César Andrade.

Programação

A programação do Festival do Milho em Porto Walter é realizada na Rua Beira Rio, na Concha Acústica e na Praça Imaculada Conceição com apoio do Governo do Estado e do Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE.

Nesta sexta-feira, 22, haverá um bingo beneficente da Igreja Imaculada Conceição e show de intérpretes. Para abrir o show da Banda Forró Boys, o comando da animação e folia fcom pré e pós-show fica a cargo do cantor Ricardo Pinheiro e Banda.

No sábado, 23, o prefeito César Andrade entregará kits com equipamentos para fortalecer a agricultura familiar. Haverá amistosos intermunicipais, apresentações musicais e de dança com a Banda Delírios e Banda Pegada de Luxo. O show do cantor nacional Ceian Muniz será a atração da noite com pré-show e pós-show de cantores locais e regionais, incluindo Ricardo Pinheiro, Banda Delírios e Banda Pegada de Luxo.

O encerramento ocorrerá no domingo, 24, na Praia da Várzea com Cavalgada saindo do Ramal São Francisco, e atividades culturais e recreativas no Festival de Praia.