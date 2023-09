Direito, Enfermagem, Farmácia e Odontologia são as graduações mais buscadas no Acre

Os cursos de Direito, Enfermagem, Farmácia e Odontologia figuraram no topo do ranking sobre a preferência dos estudantes, quando pesquisaram um curso de ensino superior na modalidade presencial, no primeiro semestre deste ano, no estado do Acre.

A conclusão é de levantamento com mais de 14 mil estudantes, feito pela Quero Bolsa, principal site que reúne bolsas de estudo de mais de 1,3 mil instituições de ensino privadas de todo o Brasil, com descontos que podem chegar a 90% do valor da mensalidade até o final do curso.

De acordo com Marcelo Lima, diretor da empresa e especialista neste mercado, a preferência dos estudantes pelos cursos apontados na pesquisa reflete uma tendência observada em âmbito nacional.

“Os cursos mais buscados são representados por áreas que oferecem oportunidades sólidas de emprego e carreira e podem abrir portas para diversas indústrias e setores de atuação. Desta forma, demonstram ser escolhas bem pensadas pelos candidatos”, destaca.

Confira o ranking dos 10 cursos de ensino superior na modalidade presencial mais buscados no site Quero Bolsa no primeiro semestre no estado do Acre:

1 – Direito

2 – Enfermagem

3 – Farmácia

4 – Odontologia

5 – Fisioterapia

6 – Psicologia

9 – Matemática

8 – Medicina

9 – Biomedicina

10 – Pedagogia

Com informações da ADS Comunicação Corporativa, que faz assessoria de imprensa para a Quero Bolsa.