Acusado de furtos no bairro, homem é executado a tiros na Vila Acre, em Rio Branco

O foragido da Justiça Ricardo Leite de Araújo, de 47 anos, foi executado a tiros a noite desta quinta-feira, 21, em uma residência situada no Ramal Bom Jesus, no bairro Vila Acre, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Ricardo estava em casa com a sua avó deficiente visual e cadeirante ajudando-a a fazer a janta, quando criminosos não identificados chegaram em um veículo, desceram e chamaram Ricardo na frente da sua casa. Quando a vítima se aproximou da entrada da residência, ela foi alvejada com vários tiros que atingiram a cabeça e o peito. Após ferir Ricardo, os autores do crime fugiram do local.

Moradores da região escutaram os disparos da arma de fogo e quando foram averiguar o que havia acontecido encontraram o foragido da justiça sangrando no quintal de sua residência.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os Paramédicos chegaram nada puderam fazer por Ricardo que já se encontrava morto.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local do crime e isolaram área para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida colheram as características dos criminosos e fizeram patrulhamento pelo bairro em busca de prendê-los, porém não obtiveram êxito durante a ação.

Após a perícia o corpo de Ricardo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A Polícia acredita que o crime pode ter sido motivado por um acerto de conta, uma decisão do tribunal do crime da facção que domina a região, por desobedecer às normas e furtar no território.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).