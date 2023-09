Quinta-feira será de calor e possibilidade de pancadas de chuvas no Acre

O prédio onde funcionava a justiça eleitoral na região central de Cruzeiro do Sul e que tem sido usado por pessoas em situação de rua e dependentes químicos, deverá ser doado para a prefeitura do município. O objetivo é que as instalações sejam utilizadas para a expansão da Escola de Ensino Infantil Oswaldo D'Albuquerque Lima, que funciona ao lado. A informação é do superintendente da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), no Acre,Tiago Mourão. “As tratativas neste sentido estão sendo feitas com a prefeitura de Cruzeiro do Sul", citou, lembrando que o Detran também demonstrou interesse no uso do imóvel. Mourão disse que a cessão do prédio foi feita para a Defensoria Pública do Estado. Mas, por problemas como ocupações irregulares e questões sanitárias, a DPE não demonstrou mais interesse...