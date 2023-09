Motorista é encontrado morto após ser acusado de estuprar a própria filha no Acre

O governo do Acre publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 21, uma Instrução Normativa que estabelece os critérios para a aplicação do Programa de Integridade e Compliance do Estado do Acre. Apesar do nome esquisito, o propósito do programa é simples, mas complicado de ser alcançado no serviço público. O objetivo é adotar medidas de procedimentos internos que previnam à corrupção, ajudando a detectar e/ou sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos, para o alcance de obrigações da administração pública que o uso de recursos do contribuinte de forma regular, eficiente, transparente e probatória. A Instrução Normativa assinada pela Controladora-Geral do Estado do Acre, Mayara Cristine Bandeira de Lima, determina que as secretarias e autarquias criem um Comitê de Interno de Gestão de Riscos, composto no mínimo por 3 (três)...