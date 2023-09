IFAC inova na ExpoSena ao usar alunos e a tecnologia para divulgar processo seletivo

Fontes da cúpula das Forças Armadas relataram à CNN a pressão sofrida pelo então comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, para que ele aderisse à tentativa de golpe de Estado. Freire Gomes disse não. Ainda segundo as fontes, as tentativas ocorreram mais de uma vez em reuniões no Palácio do Planalto, com Jair Bolsonaro (PL) e outros integrantes do seu círculo ideológico mais próximo após a derrota eleitoral. Freire Gomes, que era quem efetivamente tinha o comando da tropa, teria sido o bastião de resistência ao ânimo golpista do Planalto dentro das Forças Armadas. O comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista Junior, e, principalmente, o da Marinha, Almir Garnier dos Santos, eram mais receptivos à ideia. Freire Gomes estaria tão incomodado com a pressão que vinha sofrendo...