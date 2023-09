Elzinha e secretária brigam por suposta irregularidade em cadastros de programas sociais

Apesar de ter sido cassado, o caso do agora ex-vereador Gilvan de Souza (PCdoB), do município de Bujari, que perdeu o mandato ao ser acusado de violência política contra a também vereadora Eliane Rosita (Progressistas), ainda repercute. Nesta quinta-feira, 21, dois dias após a cassação, o Movimento de Mulheres Progressistas divulgou uma nota de repúdio. Durante o julgamento, as integrantes do grupo que foram até a câmara municipal pedir a cassação de Gilvan se revoltaram com os votos das vereadoras Mariazinha (PDT) e Maria do Rosário (PROS). A cassação foi apertada pelo placar de 4 a 3. Dos três votos favoráveis a Gilvan, dois foram de mulheres vereadores. Conforme o entendimento do Movimento, ao votar contra a perda do mandato, Mariazinha e Rosário se posicionaram a favor da violência contra...