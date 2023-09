Bandidos furtam fiação do Museu da Borracha e espaço é fechado após um mês reinaugurado

O governo do estado divulgou na tarde desta quinta-feira, 21, por meio da Agência de Notícias do Acre, que recebeu a aprovação da Secretaria do Tesouro Nacional para a construção de 383 moradias populares na Cidade do Povo, em Rio Branco. A aprovação foi expedida nesta quarta-feira, 20, e recebida pela equipe de governo nesta quinta-feira, 21. Segundo o governo, a construção das moradias vai beneficiar a população em situação de vulnerabilidade social, com rendimento familiar mensal de até três salários-mínimos, com cadastro no Sistema Habitacional (SisHab), que está aberto para a realização de inscrições do público interessado de forma contínua. Agora, o projeto segue para a assinatura de contrato com a Caixa Econômica Federal, além da continuidade do processo licitatório com abertura prevista para outubro e a execução das...