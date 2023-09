Ação contra médico Stanley Bittar por danos morais e estéticos está há 3 anos sem resolução do mérito

Durante a sessão parlamentar desta quarta-feira (20) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Pedro Longo agradeceu o governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Gomes pela proposta enviada à Casa do Povo que beneficia as pessoas com deficiência (PCDs). A proposta já apreciada em outro momento pelos deputados e vetada por falta de um estudo de impacto financeiro, tem a ver com a ampliação da isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para PCDs - incluindo condições como deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autismo, dentre outras. O executivo propõe a isenção com ampliação do limite de preço do veículo, de R$ 70 mil para R$ 120 mil, com possibilidade de correção periódica desse teto pela inflação. Também é assegurado...