Governo do Acre deve R$ 50 milhões às empresas terceirizadas, diz deputado

O deputado Fagner Calegário (Podemos) disse nesta quarta-feira (20) que é solidário aos trabalhadores terceirizados que vivem um período de salários atrasados. “Até quando as boas empresas vão conseguir segurar esse tipo de situação?”, questionou, afirmando que as empresas acabam virando alvo do Ministério do Trabalho.

Segundo Calegário, as empresas tem R$ 50 milhões em pendências para receber do governo do Acre. Para ele, não é possível colocar todas as empresas no mesmo balaio. “Há delas que não tem condições de serem contratadas, com problemas de recolhimento de FGTS, mas é necessário apurar de quem é a responsabilidade e garanto que nem sempre é do empresário”, disse o deputado.

“O problema é que se não resolver a situação acontecerão outras paralisações, disse o deputado, referindo-se ao movimento trabalhador contra o atraso salarial que parou as atividades no Pronto-Socorro.