Sine oferta 97 vagas de emprego em diversas áreas em Rio Branco

O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) prevê para esta terça-feira, 19, tempo de muito sol e calor nos 22 municípios acreanos, com o tempo variando de nublado a parcialmente nublado. O sistema aponta que ainda há previsão de pancadas isoladas de chuva com trovoadas em todas as regiões, que podem cair com forte intensidade, acompanhado de ventanias em algumas áreas do estado. No Alto Acre, as temperaturas oscilam entre a mínima de 21°C e a máxima de 36°C, no Baixa Acre a previsão é que a mínima seja de 22°C e a máxima de 35°C. Já no Vale do Juruá, 23°C e 33°C são as médias previstas pelo órgão. No Purus, as mínimas de 22°C e máxima de 34°C e no Tarauacá/Envira terá mínima de 23°C e máxima de...