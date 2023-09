Shows nacionais da ExpoSena irão arrecadar valores para APAE e custear tratamento de crianças, diz Mazinho

O prefeito do município de Sena Madureira, Mazinho Serafim (Podemos), foi recebido no programa Bar do Vaz desta terça-feira, 19, e conversou sobre diversos temas, entre eles a realização da ExpoSena Rural Show 2023, que ocorre do dia 20 a 24 de setembro.

Ao jornalista Roberto Vaz, Mazinho contou que a feira agropecuária contará com múltiplas empresas de fora do Acre para fazer negócios e exposição. “Estamos trazendo empresas de Mato Grosso, Rondônia, Acrelândia e Rio Branco. A festa é dividida em dois pedaços: durante o dia é negócios, temos estandes onde vai ter palestras e novidades, como uma empresa que vai vender fertilizantes e indústria de café e expositores. Isso vai ser uma grande coisa. Já a noite vai ter rodeio e os shows”, explicou.

O gestor acrescenta que algumas das atrações nacionais que devem se apresentar na cidade, como o cantor Zezo, o preço da entrada será de R$ 5 reais e vai ser repassado para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), em acordo com o Ministério Público.

“Temos mais de 380 crianças com deficiência, de acordo com Ministério Público. Vamos cobrar apenas R$ 5 para assistir ao show do Zezo e vai direto para a conta da APAE, e no sábado também. São três shows que vão ser cobrados para doações”, ressaltou.

Sem citar os valores que a feira deve arrecadar esse ano, o prefeito estimou apenas um grande público que deve superar o número de habitantes do município. “Eu acho que Sena Madureira tem mais de 50 mil pessoas e vai extrapolar o número da população da cidade e isso vai aquecer a economia”, comentou.

Falando sobre segurança no evento, o prefeito afirmou que todo o planejamento está montado para garantir a segurança dos presentes na festa agropecuária. “Fizemos com o Ministério Público, Polícia Militar e Civil. Além da polícia local e uma empresa privada de Rio Branco, quero que não haja confusão”, destacou, relatando que a situação financeira do município está com as contas em dia. “Estamos em dia, não devemos funcionários, escolas ou pavimentação”.

Serafim contou que pretende ser candidato a chefe do Palácio Rio Branco em 2026 pelo partido Podemos. Além disso, destacou que seu candidato à sucessão será o vereador Alípio Gomes, que já comandou a Câmara Municipal da cidade. “Não deixo pra última hora, tem projetos que não vai dar para terminar, então é ele, e meu grupo vai ajudar. Eu sou candidato a governador e querem me conhecer? vão na minha cidade. Na relação coloquem meu nome e só peço às pessoas uma chance”, afirmou, dizendo que conhece os 22 municípios acreanos. “Sou um pré-candidato e vou debater”.

O prefeito disse ainda que o Podemos pode ter candidato próprio nas eleições majoritárias para a sucessão do governo. “Vou à Sena Madureira ver os investimentos para o desenvolvimento da região. Quero que o Vale do Purus seja um espelho. Já o Podemos tem recursos para apoiar e as pessoas para o Executivo vão votar em mim pela pessoa que sou”, explicou.

Sobre recursos, Serafim contou que a deputada federal Meire Serafim já destinou mais de R$ 18 milhões em emendas para os municípios. “Estou com uma boa relação política com a bancada federal, os políticos vão lá buscar votos e, então, tem que contribuir”.