“Me chamam de bruxa”: pastora do Acre garante “flutuar” durante culto

O deputado Eduardo Ribeiro (PSD) disse nesta terça-feira (19) durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Acre que pretende esclarecer uma situação que ocorreu no PSD: em reunião do partido realizada no último final de semana, onde ele não esteve, que sua ausência causou alvoroço. “A reunião foi realizada pelo diretório estadual do PSD e o diretório municipal estranhamente sequer fez parte da Mesa”, disse, afirmando que mesmo assim estaria presente se pudesse. “O que causa estranheza é dizer que havia indefinição de minha parte”, disse o parlamentar, afirmando que alguns "cabeças brancas" apostaram que ele não iria à reunião por medo de perder cargos no governo. “Minha postura sempre foi de bem para a sociedade acreana”, disse, relatando que apesar de compor a base do governo, apresentou projetos contra...