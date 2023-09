Com novo laboratório no Centro de Diagnóstico no bairro Aeroporto Velho, inaugurado pelo prefeito Zequinha Lima nessa segunda-feira, 18, a prefeitura de Cruzeiro do Sul passa a ofertar mais de 30 tipos de exames hormonais na rede municipal de saúde. A capacidade do equipamento é de análise de até 150 exames por hora. Antes, os pacientes tinham que ir até Rio Branco, via Tratamento Fora do Domicílio (TFD) ou gastar cerca de R$ 900 na rede privada, para ter acesso ao exame e diagnóstico. "Estamos avançando e dando exemplo de que quando priorizamos o cidadão as coisas acontecem. Esse laboratório vem atender principalmente as camadas mais pobres, as pessoas que mais precisam detectar vários tipos de doenças com exames que não tinham na rede pública do Acre. As pessoas tinham...