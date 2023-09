Reginaldo Pontes é reeleito presidente do sindicato de pavimentação no Acre

Por unanimidade, o empresário e engenheiro Reginaldo Pereira Pontes foi reeleito, na última sexta-feira, 15 de setembro, presidente do Sindicato da Indústria de Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplenagem do Estado do Acre (Sincepav). A chapa única com membros da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes conduzirá o sindicato no quadriênio 2023-2027.

De acordo com Pontes, os desafios serão muitos nos próximos quatro anos, tendo em vista que o setor ainda encontra dificuldades em virtude da crise econômica que persiste no Acre e no Brasil. “Mesmo assim, estamos otimistas. O objetivo é fortalecer e aproximar ainda mais o nosso segmento, atuar em parceria com instituições públicas e privadas, além de seguir trabalhando ao lado da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), que sempre nos apoiou”, destaca o empresário.

José Adriano, presidente da FIEAC, parabenizou Reginaldo Pontes pela reeleição e externou sua admiração com o trabalho realizado pelo empresário à frente do Sincepav. “Já aprendi muito com o Reginaldo como engenheiro e empreendedor. A união do setor é essencial diante de todos os problemas do ponto de vista da falta de investimentos públicos e a atuação do Reginaldo em prol do associativismo empresarial será determinante para a retomada do segmento de pavimentação e terraplanagem”, enfatiza.

QUEM É REGINALDO PONTES

Formado pela faculdade de Engenharia Civil de Barretos (SP) com especialização em pavimentação, o empresário Reginaldo Pontes tem 71 anos e atua no Acre desde 1979. Ainda no período de acadêmico, estagiou em duas melhores e mais importantes rodovias do Brasil: Bandeirantes (SP) e Anchieta (sentido Santos-Guarujá).

Reginaldo Pontes foi um dos primeiros diretores da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Acre (Codisacre), além de ser um dos fundadores do Sincepav e cofundador da FIEAC. Ele também se dedicou por quatro anos ao serviço público, atuando diretamente na implantação do Distrito Industrial de Rio Branco. Nas últimas décadas, tem militado na iniciativa privada.