Petecão vira cereja do bolo de Marcus e Alysson para a disputa da prefeitura 

Conheço o senador Sérgio Petecão (PSD), foto, há mais de 30 anos. Sei o que pensa para a eleição de 2024. O PP tem tentado evitar uma aliança com o MDB. Os secretários Alysson Bestene e José Bestene chegaram a ligar para o Petecão antes do encontro de sábado último do PSD com o MDB, pedindo para ele não fechar com o MDB. Acontece é que, ambos, não têm a caneta azul. E de promessa, Santo Antônio ficou careca, diz um membro do PSD. O Petecão pode até conversar por educação sobre a disputa da PMRB, com o secretário Alysson Bestene (PP), com a deputada federal Socorro Neri (PP), com a vice-governadora Mailza Assis, mas não vai bater martelo de nenhum compromisso, porque sabe que todos são no máximo emissários no tabuleiro da sucessão municipal. “Eles não têm nada a me oferecer, politicamente”, comentou Petecão.

Conversa para valer só teria com o governador Gladson. Mas não vai lhe procurar. Me disse que, se o Gladson quiser conversar com ele, que lhe procure, porque não vai tomar a iniciativa de nenhuma conversa. Não há nada fechado oficialmente com o MDB, mas se não houver nenhum ponto fora da curva pode anunciar no próximo ano o apoio para a candidatura do Marcus Alexandre (MDB) a prefeito de Rio Branco. E, volto a falar: conheço o senador Petecão (PSD), depois de dar a palavra sobre um apoio, não volta atrás. Esse é o jogo que está sendo jogado, com o senador Sérgio Petecão (PSD) sendo a cereja do bolo cobiçada pelo PP e MDB.

CAUSOU CONSTRANGIMENTO

A ausência injustificada do deputado Eduardo Ribeiro (PSD) na reunião do partido que no último sábado recebeu a direção do MDB, junto com o candidato a prefeito Marcus Alexandre, causou constrangimento no PSD. Não só por ter sido convidado antecipadamente, mas por ser o presidente do diretório municipal. Foi uma nota destoante.

APOSTA CÔMICA

Antes do encontro do último sábado entre o PSD e MDB, houve uma reunião dos cabeças brancas do MDB, e no curso um deles propôs uma aposta que o deputado Eduardo Ribeiro (PSD) não iria, para não se queimar com o governo, onde supostamente tem ocupantes de cargos de confiança de sua indicação. O apostador ganhou.

NÃO PODE TER INDEFINIÇÃO

O que se pode dizer sobre tudo isso é que, o deputado Eduardo Ribeiro (PSD), se continuar como presidente do diretório municipal, tem que mostrar a cara. E se tiver algum problema que impeça sua independência com o governo, e quer caminhar com a candidatura do Alysson Bestene (PP), só lhe resta entregar a presidência. Não pode ter indefinição.

CHAPA PROVÁVEL

Uma chapa provável para a disputa da prefeitura de Cruzeiro do Sul em discussão no MDB, seria a médica Jéssica Sales (MDB) para prefeita e o advogado João Tota (PSD), como vice. Nesse caso, o PSD sairia da aliança com o prefeito Zequinha (PP).

PESQUISAS

O silêncio público do ex-prefeito Vagner Sales (MDB) sobre a candidatura da filha Jéssica Sales para prefeita de Cruzeiro do Sul, embute uma precaução. Ele quer ver antes o comportamento das pesquisas, no próximo ano. A eleição passada deixou o Vagner Sales, como o gato escaldado, que tem medo de água fria.

DECISÃO MARCADA

A presidente do diretório municipal do PP, deputada federal Socorro Neri, vai ficar a semana toda em Rio Branco nos preparativos para a reunião do partido da próxima sexta-feira, quando por aclamação deverá ser tirado um documento que coloca o Alysson Bestene como o pré-candidato oficial do partido para a prefeitura da capital. O documento terá o endosso da vice-governadora Mailza Assis (PP).

FOCANDO 2026

O deputado Nicolau Junior (PP) não tem escondido de ninguém que trabalha para viabilizar o seu nome como candidato a governador em 2026. Há também a possibilidade de vir a ser o vice na chapa do senador Alan Rick (UB). A política é dinâmica.

CHANCELA DA DIREITA

O deputado Emerson Jarude (NOVO), quando tenta ser candidato a prefeito de Rio Branco com o apoio do União Brasil e do REPUBLICANOS, é porque sabe que o seu partido não tem estrutura para segurar uma candidatura majoritária. Como bolsonarista, Jarude quer a chancela da extrema-direita.

CONVERSA NO GLORIOSO

Virou tema das conversas internas dos cabeças brancas do MDB, a substituição da candidatura da ex-prefeita Leila Galvão para a prefeitura de Brasiléia, pelo marido Nelson Moreira, caso seu nome sofra impedimento jurídico.

SEM PARTIDO

A vice-prefeita Marfisa Galvão disse ao BLOG que deve apresentar ao PSD o seu pedido de desfiliação, mas não pensa em ir para o MDB. Quer ficar sem partido, se a legislação permitir. Não quer mais ver membros do partido, colando o seu nome ao do prefeito Tião Bocalom.

NÃO TIREM O ALAN DE TEMPO

Não menosprezem e nem tirem uma candidatura do senador Alan Rick (UB) a governador da esfera da competitividade. Mesmo com a máquina do governo e o Gladson apoiando o Ney Amorim (PODEMOS), ele venceu a disputa do Senado.

PLANO B

Não existe outro caminho para o prefeito Tião Bocalom, ao ser rejeitado no PP, ao não ser o Plano B de se filiar ao PL do senador Márcio Bittar (UB), que deve pedir como contrapartida espaço para seu grupo na PMRB, que seria natural. Bittar quer formar com Bocalom uma dobradinha para o Senado.

NOME DO PP

O empresário Everton Soares deverá ser o nome do PP na disputa da prefeitura de Epitaciolândia, em 2024.

ATÉ OS 45

Um dos cabeças brancas mais influentes do MDB, me disse ontem que o Marcus Alexandre (MDB) deve esperar até os 45 minutos do segundo tempo da convenção municipal do próximo ano, antes de escolher o nome do vice na chapa.

O QUE É A POLÍTICA……

Já foram aliados em muitas batalhas políticas no Juruá. Depois viraram adversários ferrenhos. Agora voltam a ser aliados para a eleição de 2024. Me refiro aos ex-prefeito Vagner Sales e Itamar Sá. O que é a política……..

SEMPRE ANTENADO

Mesmo aposentado, morando em Brasília, o ex-governador, Nabor Junior (MDB), que deixou um legado de respeitabilidade na política acreana, continua antenado e lendo tudo que se noticia sobre o cenário político do estado. Nabor é um exemplo para a nova geração de políticos. Deu o seu aval para a entrada do Marcus Alexandre no MDB, num almoço em Brasília, em que também estava presente o Flaviano Melo.

GLADSON CAMELI

Faz um governo sem rancor, respeitando a liberdade de expressão, exalando simpatia, mas o governador Gladson Cameli peca por não ter conseguido gerar emprego e renda e não tirar o Acre da estagnação econômica. Essa é a realidade.

CALCANHAR DE AQUILES

O calcanhar de Aquiles da gestão do governador Gladson é não ter conseguido montar uma equipe técnica, que atue com celeridade para elaborar projetos para os recursos que recebe das emendas parlamentares.

TUDO PARADO

Um exemplo do que a falta de rapidez nas licitações resulta, pode ser visto na paralisada construção civil do estado, que gera emprego mais rapidamente. Fato que não se pode esconder.

FRASE MARCANTE

“O trabalho afasta de nós três grandes males: o tédio, o vício e a necessidade. Voltaire.