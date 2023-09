“O Acre não pode perder seu protagonismo”, diz Gladson na Semana do Clima em Nova York

A cidade de Nova York sedia, deste domingo, 17, até o próximo dia 24 de setembro, a 15ª edição da Semana do Clima sob o slogan We Can, We Will (Nós podemos, nós faremos). O evento é uma cúpula climática que reúne líderes do governo, empresas e sociedade civil, bem como autoridades locais e organizações internacionais, para discutir como frear o aquecimento global.

O Acre está presente do evento deste ano, com uma comitiva liderada presencialmente pelo governador Gladson Cameli e composta pela secretária de Meio Ambiente, Julie Messias, do presidente do Instituto de Meio Ambiente (Imac), do secretário de governo, Alysson Bestene, e da secretária de Comunicação, Nayara Lessa.

“O Acre não pode perder o seu protagonismo de estar presente nas principais agendas que envolvem o clima, até porque nós estamos cumprindo com todos os acordos. A prova é tanta que diminuímos o índice de desmatamento no nosso estado, o que reforça mais a nossa presença nas pautas positivas mundiais. Eu, como governador, estou presente para reivindicar tudo aquilo que queremos para melhorar a vida das pessoas”, disse Gladson no Instagram.

A Semana do Clima de Nova York é realizada todo mês de setembro, junto com uma reunião de alto nível da Assembleia Geral da ONU. O evento é considerado como um “aquecimento” para a reunião anual da Conferência das Partes (COP), que esse ano começa em 30 de novembro, nos Emirados Árabes (COP28), onde delegados de todos os países do mundo debatem a política climática.

A Semana do Clima de Nova York é organizada pelo The Climate Group, em associação com a Organização das Nações Unidas (ONU) e a prefeitura da cidade de Nova York. The Climate Group é uma ONG ambiental que trabalha para acelerar a ação visando limitar o aumento da temperatura global a 1,5 °C.

Em 2023, a Semana do Clima de Nova York girará em torno de dez temas principais: ambiente construído, energia, justiça ambiental, transporte, finanças, vida sustentável, natureza, política, indústria e alimentação.