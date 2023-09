Mais de 600 famílias foram afetadas por tempestades no interior do Acre

A cidade de Nova York sedia, deste domingo, 17, até o próximo dia 24 de setembro, a 15ª edição da Semana do Clima sob o slogan We Can, We Will (Nós podemos, nós faremos). O evento é uma cúpula climática que reúne líderes do governo, empresas e sociedade civil, bem como autoridades locais e organizações internacionais, para discutir como frear o aquecimento global. O Acre está presente do evento deste ano, com uma comitiva liderada presencialmente pelo governador Gladson Cameli e composta pela secretária de Meio Ambiente, Julie Messias, do presidente do Instituto de Meio Ambiente (Imac), do secretário de governo, Alysson Bestene, e da secretária de Comunicação, Nayara Lessa. “O Acre não pode perder o seu protagonismo de estar presente nas principais agendas que envolvem o clima, até porque...