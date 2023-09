Endividado, Rio Branco FC tem 12 lojas penhoradas e beira a falência no Acre

Um dos mais tradicionais do estado do Acre, o Rio Branco Futebol Clube vem correndo sério risco de encerrar suas atividades no futebol acreano devido a uma grave crise financeira. O tricampeão da Amazônia e terceiro com maior número de títulos estaduais no país, tem sido obrigado a parcelar dívidas e, ainda assim, sofre dificuldades para cumprir com os compromissos.

Recentemente, o Estrelão praticamente recebeu o golpe de misericórdia ao ter 12 das 14 lojas da galeria do Estádio José de Melo penhoradas pela justiça por conta de honorários de sucumbência, ou seja, dívidas com advogados por processos perdidos. Como o clube vive do que é faturado pelos aluguéis das lojas, a situação financeira tem ficado insustentável.

O presidente do clube, Neto Alencar, disse que o Rio Branco já vinha enfrentando dificuldades financeiras, no entanto, ainda dava para arcar com os compromissos. Com a penhora de 12 das 14 lojas, se nada mudar, infelizmente nada dá para o clube sobreviver.

Alencar assegura que a única esperança para manter o time respirando é que a advogada contratada pelo clube reverta a situação na justiça, e consiga que no mínimo sejam penhoradas apenas 20% das lojas. Caso contrário, será um verdadeiro desastre.

As lojas são responsáveis por 100% do faturamento fixo da entidade, que diante da atual situação financeira não terá condições que arcar com os compromissos, como folha de pagamento, água, luz, impostos e com parcelamentos de outras dívidas.

De acordo com as informações, essa dívida cobrada com a penhora de 12 lojas foi contraída quando o Rio Branco Futebol Clube entrou com uma ação na justiça tentando reaver um terreno que pertencia ao clube, e que havia sido leiloado, já por conta de dívidas. O clube perdeu a causa e teve que arca com os custos do processo, e consequentemente, com os honorários dos advogados que atuaram na acusação, que agora estão sendo cobrados pela justiça.

FORA DE DISPUTAS

Caso a advogada contratada não consiga reverter na justiça a penhorada de apenas 20% das lojas, a equipe de futebol profissional do Rio Branco, atual campeã acreana, diz não ter condições de disputar a Copa Ouro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D 2024, nem o próprio campeonato acreano. Neto Alencar chegou a afirmar que infelizmente o clube não sobrevive sem o faturamento das lojas.