Com emenda de Gonzaga, Porto Walter realiza final do maior campeonato de futebol feminino do Acre

O corregedor nacional do Ministério Público e procurador de Justiça do MP do Acre, conselheiro Oswaldo D'Albuquerque, foi condecorado nessa sexta-feira, 15 de setembro, pelo Ministério Público de Minas Gerais, com a Medalha do Mérito Promotor de Justiça Francisco José Lins do Rego Santos, que homenageia pessoas que, por meio de serviços prestados ao meio jurídico, contribuem para o desenvolvimento do país e da justiça social. A honraria é dividida em “Grande Colar”, “Medalha de Honra” e “Comenda”. Oswaldo D’Albuquerque recebeu a Medalha de Honra durante as comemorações do Dia do Ministério Público de Minas Gerais, ocasião em que foram agraciados também o presidente eleito do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Antônio Carlos Ferreira, dentre outras autoridades. Ele agradeceu...