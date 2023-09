Acre recebe alerta de chuvas de até 30 milímetros e ventos de 60 km/h

Começou nesta segunda-feira, 18, em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasiléia, as atividades da Semana Nacional do Trânsito. No Acre, o objetivo claro é promover ações de conscientização contra a imprudência no trânsito, como o excesso de velocidade, o desrespeito as leis de trânsito e o consumo de bebida alcoólica misturada com a direção são os grandes gargalos que proporcionam acidentes, muitas vezes com vítimas fatais. Em Rio Branco, a abertura da Semana Nacional foi realizada na Estrada Dias Martins, com o trabalho da equipe de educação no trânsito que fez a distribuição de material educativo e orientou motoristas. “Esta atividade mostra a importância da conscientização no trânsito para o Acre. Não podemos fechar os olhos para realidade e precisamos é buscar, todos nós, motoristas, ciclistas e pedestres, a...