Ao lado de Mailza, PP lança advogado Maxsuel Maia pré-candidato em Xapuri

FONTE: Agência de Notícias do Acre O Acre reduziu em 66% o número de focos de queimadas na primeira quinzena de setembro de 2023, se comparado com o mesmo período no ano passado. Os dados foram mapeados pelo Centro Integrado de Geoprocessamento Ambiental (Cigma), órgão ligado à Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e baseados no levantamento do Programa Queimadas (BDQueimadas) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O estudo mostra que, de 1º de janeiro a 15 de setembro de 2022, o número de focos de queimadas havia sido de 4.270, já em 2023, no mesmo período analisado, foram 1.470 focos. Os resultados vêm sendo alcançados desde o início do ano. Apenas no mês de agosto, o estado já havia reduzido em mais de 47% o número de focos de...