Sesacre inicia mutirão de cirurgias urológicas e celebra procedimento cardíaco em criança

Nesta semana, a saúde do Acre apresentou duas novidades que contribuem para a melhoria do atendimento à pacientes que precisam de cirurgias específicas no estado.

Nesta sexta-feira, 15, iniciaram as cirurgias de urologia no Hospital Santa Juliana. A Sesacre fechou um contrato, por meio do Projeto Opera Acre, que deve atender mais de 800 pacientes até o fim do ano. A especialidade é considerada um procedimento complexo e atenderá a uma demanda reprimida de pacientes que esperam algum tempo pelas cirurgias.

“Esse é um grande gargalo que estamos resolvendo. São cirurgias como pedra nos rins, cisto renal, entre outras. O Opera Acre urológico começou hoje e são recursos de emenda parlamentar de quando a vice-governadora Mailza era senadora”, explica o secretário de saúde, Pedro Pascoal.

Criança com 40 dias de nascida passa por procedimento no Acre sem necessidade de TFD

Considerado um marco na saúde do estado pelo secretário, aconteceu também nesta sexta-feira, uma cirurgia cardíaca em um bebê de apenas 40 dias de vida, cuja família mora em Sena Madureira.

O procedimento é bastante celebrado, já que anteriormente seria necessário ser feito via Tratamento Fora de Domicílio, o TFD. “Atualmente, nós mandávamos essas crianças para fora via UTI aérea, TFD, que envolve todo um custo altíssimo, sem falar que dependemos de vaga nacional e que nem sempre está disponível quando precisamos. O paciente fica até um mês esperando essa vaga se liberada, já que depende do Ministério da Saúde. A partir de agora, essas crianças serão operadas aqui no Acre e isso é um motivo de muita satisfação”, afirma Pedro Pascoal.

As cirurgias cardíacas pediátricas serão realizadas no Santa Juliana e também no Hospital da Criança.