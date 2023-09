Presidente da Fieac participa de eleição do setor de pavimentação e celebra união da categoria

Um dia importante para o setor de pavimentação do estado contou com a participação do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), José Adriano, nessa sexta-feira (15), em Rio Branco, na eleição à presidência do Sindicato da Indústria de Construção de Estradas, Pavimentação e Obras e Terraplanagem do estado do Acre (Sincepav).

Ao lado do representante da categoria, Reginaldo Pereira Pontes, que integrou o processo eleitoral de chapa única, Adriano contou ser fã do trabalho é por todos os aprendizados que teve com Reginaldo como engenheiro. “Esse estado deve muito a ele. É importante nesse momento a gente ter o setor unido”.

Para Reginaldo, o setor tem encontrado algumas dificuldades em função de vários problemas que aconteceram com a economia. “E a gente está na intenção de pegar esse sindicato, que já é antigo, e aproveitando a nova administração, a nova diretoria que está vindo aí, dar um incentivo maior pra colocar mais pessoas jovens e dar mais um impulso nessa categoria”.

José Adriano afirma que mesmo com todos os problemas que vêm enfrentando do ponto vista de investimentos públicos, seguem acreditando em progresso, principalmente com o resgate dessa união do setor.

“O esforço a gente está fazendo para manter viva essa proposta do associativismo empresarial nesse setor de pavimentação do Acre. Conte comigo e que você tenha um mandato de muitos trabalhos para continuar beneficiando o setor”, disse Adriano ao sindicato.