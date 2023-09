Membro de bando que pratica série de crimes é preso no Bujari

Nada menos que 69% da população adulta do Acre já realizou transação via Pix. De acordo com o relatório divulga na segunda semana de setembro pelo Banco Central, cada acreano realiza média de 20 transações Pix ao mês, segundo os dados relativos a novembro de 202 a dezembro de 2022. Em vinte unidades da Federação, o percentual de adultos usuários do Pix é superior a 70%, com destaque para o estado de Roraima e o Distrito Federal, que apresentam percentual superiora 90%. Mesmo entre os menores índices, nos estados do Maranhão e do Piauí,o percentual de adultos usuários do Pix ainda é acima de 60%. A frequência de utilização do Pix é relevante em todas as regiões do Brasil. Se considerarmos apenas os indivíduos que já enviaram ou receberam um...