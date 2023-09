Festival do Milho terá concurso de comida e show de Ceian Muniz

O 8° Festival do Milho será realizado de 20 a 24 no município de Porto Walter, com escolha da realeza da festa, concurso de melhor prato à base de milho e show do cantor Ceian Muniz.

As atividades serão realizadas na Rua Beira Rio e na Concha Acústica, na Praça Imaculada Conceição. O evento, que conta com o apoio do Governo do Estado e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), deve aquecer a economia local e proporcionar entretenimento para a comunidade e visitantes.

O Festival terá início na quarta-feira, 20, com uma noite gospel e apresentações de igrejas evangélicas. Os shows serão da cantora Eliana Amorim e do cantor Dime Passos, de Rio Branco.

Dia 21, quinta-feira, haverá a escolha dos melhores pratos à base de milho e a coroação do Rei e da Rainha da 8ª edição do Festival do Milho. A animação ficará por conta do cantor Ricardo Pinheiro, na Concha Acústica.

Dia 22, sexta-feira, será marcada por um bingo beneficente em prol da Igreja Imaculada Conceição, com a participação de intérpretes. Para abrir o show da Banda Forró Boys, o cantor Ricardo Pinheiro e sua banda comandarão a animação e a folia com pré e pós-show.

Dia 23 de setembro, sábado, a prefeitura entregará kits com equipamentos para fortalecer a agricultura familiar. Serão realizados jogos de futebol, apresentações musicais e de dança com a Banda Delírios e Banda Pegada de Luxo. O ponto alto da noite será o show do Cantor Ceian Muniz, com pré-show e pós-show de cantores locais e regionais, incluindo Ricardo Pinheiro, Banda Delírios e Banda Pegada de Luxo.

Dia 24 é o encerramento do festival, no domingo, e será na Praia da Várzea, com atividades culturais e recreativas.

O Prefeito César Andrade destaca a expectativa do evento, enfatizando seu impacto positivo na economia local e a oportunidade de proporcionar uma festa memorável para a comunidade.

Rei e rainha no 8º Festival do milho

A escolha do Rei e Rainha do Milho na 8ª edição será realizado dia 21, quinta-feira, na Concha Acústica, com desfile dos 16 candidatos a partir das 20 horas. A escolha será baseada nos critérios de beleza, passarela, simpatia e traje.