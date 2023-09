Fricarnes lança a maior promoção de carnes do ano

Em julho de 2023, o volume de vendas do comércio varejista teve alta de 0,7% frente a junho, na série com ajuste sazonal. Em julho, houve resultados positivos em 14 dos 27 Estados, com destaque para Espírito Santo, que avançou 3,3%; Paraíba (2,4%) e Rio Grande do Sul (2,1%). “Pressionando negativamente, figuram 11 UFs, com destaque para Acre (-2,1%), Alagoas (-1,6%) e Rio Grande do Sul (-1,3%). Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte apresentaram estabilidade (0,0%)”, diz a apresentação do IBGE sobre a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) divulgada nesta sexta-feira (15). No entanto, o acumulado de um ano, entre julho de 2022 e julho de 2023, apresenta, no Acre, saldo positivo de 7,2%. Mas há muita oscilação no comércio do Acre em 2023: em junho, houve crescimento...