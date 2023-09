Bonde do Forró e Isadora Pompeu estarão no Festival da Farinha

O Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul será realizado de 27 a 30 deste mês de setembro com shows nacionais, escolha do Rei e Rainha e, pela primeira vez dentro do evento, a Marcha para Jesus.

Já estão confirmados para abrir a festa no dia 27, a Banda Bonde do Forró. No dia 28, aniversário de 119 anos do município, não haverá show. No dia 29, Vitória Freitas e Deavele Santos sobem ao palco e Isadora Pompeu encerra o evento no dia 30, no final da Marcha para Jesus.

Os shows serão realizados no palco principal no Gamelão da Praça Orleir Cameli e os artistas locais vão se apresentar nos palcos alternativos. Um deles será montado em frente à Casa do Artesão.

A semifinal da escolha do Rei e da Rainha do Festival da Farinha 2023 será no dia 27 e a grande final dia 28, no Gamelão. Ao todo, 20 candidatos estão inscritos.

Empreendedorismo

A área dos empreededores foi ampliada este ano pela prefeitura de Cruzeiro do Sul. A secretária Municipal de Empreendedorismo, Turismo e Inovação, Gleiciane Cruz, diz que os empreendedores e expositores ficarão da Catedral até o final da Praça de Alimentação.

No ano passado, 88 empreededores participaram do Festival. Com a área maior, este ano são esperados cerca de 150.

“Os empreededores que quiserem vender no evento devem procurar a secretaria de Turismo e Empreendedorismo do município, na sede da prefeitura nesta sexta-feira,15, sábado, 16 e segunda-feira, 17, para fazer as inscrições das 8 horas até o meio-dia. Para os expositores, o prazo de inscrição é até o dia 22”, afirma Gleiciane Cruz.

Poderão se inscrever os comerciantes dos ramos de bebidas, alimentos, artesanato, brinquedos e os ambulantes. Haverá espaço também para as concessionárias de veículos e para as indústrias locais de café, refrigerantes e outros.

Farinha feita “ao vivo” no Festival

A tradicional Casa de Farinha, moderna e automatizada, estará produzindo o mais tradicional produto agrícola da região do Vale do Juruá: a farinha de mandioca “ao vivo” durante o Festival de Cruzeiro do Sul. A farinha e demais produtos e sub produtos da mandioca serão destaque no evento e estarão disponíveis para a venda.

A programação oficial do Festival da Farinha e do 119° aniversário de Cruzeiro do Sul será lançada oficialmente neste sábado, 16, pelo prefeito Zequinha Lima.