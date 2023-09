Socorro Neri é a única integrante da bancada acreana a votar contra a minirreforma eleitoral

O casal Gilmara Furuno e Leandro Roberto de Oliveira, pais de Arthur Gael, de dois meses de idade, pôde visitar o filho nessa quarta-feira, 13, no Educandário Santa Margarida, em Rio Branco, depois que a justiça negou o retorno da criança para casa, com permissão de visita supervisionada dos pais. A decisão da Vara da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Acre na última terça-feira (12), acatou os pedidos do Ministério Público para o retorno do contato dos pais com a criança, que devem ser assistidas por funcionários do abrigo, e a provisão de acompanhamento psicológico aos pais. “Nosso recomeço. Gratidão a Deus por nos conceder essa vitória, que tão logo o nosso bebê retorne para o seio familiar, que o espera com tanto amor, afeto, carinho...