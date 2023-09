Prefeitura de Sena Madureira realiza abertura da Copa da Floresta com 138 equipes

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, fez a abertura oficial da Copa da Floresta Hermano Filho 2023, na manhã desta quinta-feira, 14, com o estádio Marreirão lotado. A Copa conta com a participação de 22 equipes no feminino e 116 equipes masculinas.

A abertura da Copa da Floresta, que leva o nome do saudoso professor Hermano Filho, o idealizador da competição, contou com a presença do senador Sérgio Petecão, deputada federal Meire Serafim, deputado estadual Gilberto Lira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Ivoneide Bernardino, vereador Alípio Gomes e demais parlamentares do município, além dos secretários da Prefeitura, representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Hospital João Câncio Fernandes e Aline Costa, representando a família do saudoso professor Hermano.

“Fazer a abertura desta Copa que prestigia os desportistas da zona rural é honrar a memória do nosso saudoso amigo Hermano Filho. Agradeço a presença dos nossos amigos senador Sérgio Petecão, Meire Serafim, Gilberto Lira, vereadores, secretários, e o apoio da PM e do Corpo de Bombeiros. Esperamos que por meio desta Copa possamos revelar atletas de destaque, além de poder fazer essa interação entre os esportistas de nossa querida zona rural do município”, disse Serafim.

A Copa está sendo organizada pela Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer representada pela secretária Lourdes Gregório, com a coordenação geral de Ecinairo Carvalho, o Xuxa.

Ao lado de Petecão, Mazinho inaugura cabine de transmissão dos jogos no Marreirão

Depois da solenidade de inauguração da cabine de transmissão, onde ficará a imprensa esportiva e da nova iluminação do estádio Marreirão, frutos de emenda parlamentar do senador Sérgio Petecão. O parlamentar parabenizou a gestão municipal. “O Mazinho e toda sua equipe estão de parabéns, é gratificante participar desse momento especial e poder contribuir com o esporte de Sena Madureira”, afirmou Petecão.

Equipes recebem uniformes das mãos do prefeito Mazinho

No objetivo de incentivar os atletas da zona rural do município, o prefeito Mazinho Serafim entregou uniformes para todas as equipes participantes. A copa iniciou hoje e vai até o dia 19, próxima terça-feira com as finais do masculino e feminino.