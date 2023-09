Ministério Público recebe novos promotores e sofre mudanças no Vale do Juruá

O quadro de promotores do Ministério Público do Estado do Acre em Cruzeiro do Sul, e outras duas cidades do Vale do Juruá, sofreu alteração. Quatro novos promotores chegaram e houve mudança de varas. Em Cruzeiro do Sul, ficaram três promotores e um atua em Mâncio Lima, acumulando também Rodrigues Alves.

Assumiu a Promotoria Criminal de Cruzeiro do Sul o promotor Christian Anderson Ferreira da Gama. Na 3ª Promotoria Criminal está o promotor Flávio Augusto Godoy. A Promotoria Cível tem à frente o promotor André Pinho Simões.

O promotor Pablo Leones Monteiro Machado é responsável pela Promotoria Cumulativa de Mâncio Lima, com atribuições prorrogadas para Rodrigues Alves.

A promotora Manuela Canuto, que já atuava na Promotoria Cível de Cruzeiro do Sul, agora é titular da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica do Juruá.

